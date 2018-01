Von dem hübschen Vampire Diaries-Mädchen zur hotten Frau! Nina Dobrev (29) hat sich in den vergangenen Monaten zur wahren Sportskanone entwickelt. Ihre größte Leidenschaft ist das Tanzen, doch auch sonst nutzt die Schauspielerin jede Gelegenheit, um sich auszupowern. Krafttraining am Strand, Akrobatik am Trapez, Wasserski, Tauchen oder Snowboarden – Nina braucht immer Action. Ihre krassen Muckis kommen ganz nebenbei wie von alleine und die präsentiert die Beauty dann auch nur allzu gerne stolz in diversen Posts bei Instagram.