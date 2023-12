Maverick Do(g)brev: Nina Dobrevs Hündin ist ein Insta-Star

Sie bekommt Konkurrenz. Nina Dobrev (34) feierte ihren weltweiten Durchbruch als Elena Gilbert in der US-Serie Vampire Diaries. Seitdem war die gebürtige Bulgarin in vielen weiteren Film- und TV-Produktionen zu sehen. Und auch online lässt sie ihre Fans regelmäßig an ihrem Leben teilhaben. Doch könnte ihr ausgerechnet ein Familienmitglied zukünftig die Reichweite im Netz streitig machen. Ninas Hund entpuppt sich aktuell als aufstrebender Social-Media-Star.

Ob beim Spaziergang, bei einem Themen-Filmabend oder beim Kuscheln mit der berühmten Mama – der vierbeinige Begleiter der Schauspielerin liefert im Netz eine bunte Auswahl an Beiträgen. "Ja, ich bin vergeben. Verheiratet mit meiner Mama", heißt es in der Instagram-Biografie von Maverick Do(g)brev, wie Nina ihre Hündin offenbar liebevoll getauft hat. Doch scheint es sich bei dem Profil schon längst nicht mehr nur um Spaß zu handeln. Nach beachtlichen 389 Posts folgen dem munteren Vierbeiner der 34-Jährigen bereits ganze 411.000 Menschen.

Doch die Hündin ist nicht das einzige besondere Wesen im Leben des einstigen Serienstars. Seit über drei Jahren ist Profi-Snowboarder Shaun White (37) der Mann an ihrer Seite. Ihr privates Glück teilen die beiden dabei gerne mit der Öffentlichkeit. Auf einem Foto, das Daily Mail veröffentlichte, turtelten Nina und ihr Liebster während einer gemeinsamen City-Roller-Fahrt durch New York.

Instagram / mrs.maverick Nina Dobrevs Hündin Maverick

Instagram / mrs.maverick Nina Dobrev mit ihrer Hündin

Instagram / shaunwhite Nina Dobrev und Shaun White im März 2022

