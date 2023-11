CFDA Fashion Awards: Das sind die schönsten Looks des Abends

Bei den CFDA Awards werden jedes Jahr die besten Talente der Modeindustrie ausgezeichnet. Bei dem Event gestern Abend in New York City wurde unter anderem die Tennis-Spielerin Serena Williams (42) geehrt, die Moderation übernahm Schauspielerin Anne Hathaway (40). Doch auch ihre Hollywood-Kolleginnen haben sich herausgeputzt – so zeigten sich Kim Kardashian (43), Demi Moore (60) und Co. total stylish auf dem roten Teppich des Events!

Anne zeigte sich direkt in zwei besonderen Looks! Zunächst trug die Oscar-Gewinnerin eine Kombination aus einem Tube-Top und extra langen Maxi-Rock – beides im auffälligen Denim-Look. Später wechselte sie in ein rotes Spitzenkleid mit dramatischen floralen Verzierungen. Auch das Model Emily Ratajkowski (32) ließ sich das Event nicht entgehen und wählte ein helles Minikleid und farblich passende Schuhe.

Serena wurde als Fashion Icon prämiert und macht diesem Titel alle Ehre: Die Tennis-Legende sieht glamourös aus in einem schwarzen Pailletten-Kleid, welches ihre Kurven umspielt. Dramatische Ärmel, eine lange Schleppe und ein glitzerndes Collier vervollständigen den Look. Den Preis bekam sie von Freundin und Reality-TV-Star Kim überreicht. Kim überzeugt in einem schwarzen Kleid mit tiefem Rückenausschnitt. Passend dazu trug sie ihr Haar in einer voluminösen Hochsteckfrisur im Stil der 90er-Jahre.

Pailletten scheinen der Red-Carpet-Trend der Saison zu sein. Die Schauspielerin Demi glitzerte wie eine Discokugel in ihrem trägerlosen silbernen Cocktailkleid. Dazu kombinierte sie Schuhe und Clutch ganz in Schwarz. Der "The Vampire Diaries"-Star Nina Dobrev (34) entschied sich für einen ähnlichen Look – jedoch mit sexy Beinausschnitt und ganz in Gold.

Anzeige

Getty Images Anne Hathaway bei den CFDA Fashion Awards in New York City

Anzeige

Getty Images Anne Hathaway bei den CFDA Fashion Awards in New York City

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian bei den CFDA Fashion Awards in New York City

Getty Images Demi Moore bei den CFDA Fashion Awards in New York City

Getty Images Nina Dobrev bei den CFDA Fashion Awards in New York City

Getty Images Model Emily Ratajkowski bei den CFDA Fashion Awards in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de