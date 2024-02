Großer Starauflauf bei Pre-Super-Bowl-Party in Las Vegas!

Keiner will sich das Sportereignis des Jahres entgehen lassen. Am Sonntag ist es endlich so weit: Der Super Bowl steht an. Im Finale der US-amerikanischen Football-Profiliga kämpfen in diesem Jahr die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers. Die ersten prominenten Gäste sind bereits in Las Vegas und fiebern dem großen Spiel entgegen. Einen Tag bevor es losgeht, läuteten zahlreiche Stars den Super Bowl mit einer Party ein!

Am Samstag schmiss der Unternehmer Michael Rubin eine große Feier im Marquee Nightclub in Las Vegas. Rund 60 Berühmtheiten stimmten sich dort auf das Footballmatch ein. Unter anderem waren NFL-Legende Tom Brady (46), Nina Dobrev (35), Ciara (38) und Russell Wilson (35), Travis (34) Scott sowie Diplo (45) mit von der Partie. Auch Paul Rudd (54), Winnie Harlow (29), sowie die TikTok-Stars Dixie und Charli D'Amelio (19) wollten sich die Party nicht entgehen lassen. Für die musikalische Untermalung sorgten Rapperin Ice Spice (24), Ne-Yo (44) und T-Pain (38).

Eine war nicht auf Michaels Fete: Taylor Swift (34). Die Musikerin ist seit einigen Monaten mit dem Tight End der Chiefs, Travis Kelce, zusammen und wird ihn am Sonntag auch im Stadion anfeuern. Dass sie dabei sein wird, stand lange auf der Kippe: Die "Anti-Hero"-Interpretin war einen Tag vorm Super Bowl noch in Tokyo für ein Konzert. Es wurde spekuliert, dass sie es nicht rechtzeitig zurückschaffe. Berichten zufolge ist Taylor nun aber in den USA gelandet.

