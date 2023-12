Mit berühmten Freunden: Justin Bieber macht Ski-Urlaub!

Justin Bieber (29) hat die gesamte Truppe zusammengetrommelt! Der Kanadier ist einer der bekanntesten Sänger der heutigen Zeit. Mit Hits wie "Baby" oder "That Should Be Me" wurde er bereits in jungen Jahren weltberühmt. Aktuell hält der Musiker seine Fans stets mit Einblicken in sein Privatleben auf dem Laufenden. Nun teilt Justin Bilder seines Ski-Urlaubs – und dort herrscht ein großes Staraufgebot!

In seiner Instagram-Story teilt der 29-Jährige Einblicke in seinen Ski-Urlaub mit seinen Freunden. Auf einem der Bilder strahlt die Gruppe am Abend breit grinsend in die Kamera – darunter Model Kendall Jenner (28), Vampire Diaries-Star Nina Dobrev (34) sowie deren Partner Shaun White (37). Auf einem weiteren Schnappschuss posieren sie vor der malerischen Winterlandschaft Aspens. Mit von der Partie ist dieses Mal auch "American Vandal"-Darsteller Jimmy Tatro.

Offenbar wird ihr Trip in das Ski-Gebiet zur Tradition. Bereits im vergangenen Jahr machten Justin und seine Frau Hailey Bieber (27) Ski-Urlaub in dem Wintersportort Aspen. Statt die Vorweihnachtszeit wie nun dort zu genießen, feierte das Paar allerdings ins neue Jahr hinein.

Getty Images Justin Bieber auf der Met Gala im September 2021

Instagram / justinbieber Justin Bieber mit seinen Freunden in Aspen 2023

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

