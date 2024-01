Shaun White überrascht Nina Dobrev mit Besuch im Disneyland

Er hat sie überrascht! Seit 2020 gehen Shaun White (37) und Nina Dobrev (35) zusammen durchs Leben. Zwei Jahre später feierten sie ihr Pärchendebüt auf dem roten Teppich – seitdem begeistern sie ihre Fans immer wieder mit süßen, lustigen und auch spontanen Einblicken in ihre Beziehung. Kürzlich stand der Schauspielerin ein ganz besonderer Tag bevor: Sie feiert Geburtstag. Für Ninas Ehrentag hat Shaun sich eine ganz besondere Überraschung überlegt!

Auf Instagram teilt der Vampire Diaries-Star jetzt einige Aufnahmen seines großen Tages. In einem Clip ist zu sehen, wie Nina von ihrem Liebsten und ihren Freunden mit Mickymaus-Ohren überrascht wird. In einer Limousine geht es ins Disneyland, wo sie den Tag verbringen. "Die glücklichste Überraschung am glücklichsten Tag, am glücklichsten Ort der Welt", schwärmt sie. Und fügt hinzu: "Ich fühle mich unglaublich glücklich, gefeiert, geliebt und dankbar für all die wunderbaren Seelen, mit denen ich mich umgeben darf. Wenn es um Freunde geht, habe ich definitiv den Jackpot geknackt." Zudem bedankt Nina sich bei ihrem Schatz für die Organisation der Überraschung.

Und auch ihre Freunde scheinen viel Spaß bei der wilden Sause gehabt zu haben: "Können wir das bitte als Tradition fortführen?", fragt einer, während ein weiterer Kumpel unter dem Beitrag kommentiert: "Ich kann immer noch nicht fassen, dass du zuvor noch nie in Disneyland warst. Es war so schön, dich zu überraschen und mit dir das erste Mal dort zu sein."

Instagram / nina Nina Dobrev, Schauspielerin

Instagram / nina Nina Dobrev, Schauspielerin

Instagram / nina Nina Dobrev und Shaun White bei der amfAR Gala in Cannes

