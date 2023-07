Nina Dobrev und Shaun verliebt auf dem City-Roller unterwegs

Nina Dobrev (34) und Shaun White (36) kriegen gar nicht genug voneinander. Seit über drei Jahren sind die Vampire Diaries-Schauspielerin und der Snowboarder zusammen. Das Traumpaar hat sich im Jahr 2022 zum ersten Mal zusammen auf dem roten Teppich ablichten lassen. Seitdem gibt es von den beiden immer wieder total süße Schnappschüsse. Es scheint, als würden die beiden immer noch auf Wolke sieben schweben: Eng umschlungen düsten Nina und Shaun jetzt auf einem City-Roller durch New York.

Auf dem Foto, welches Mail Online vorliegt, umarmt der 36-Jährige seine Nina von hinten und steuert das Fahrzeug. In einem lässigen Look genießen die zwei Verliebten lachend ihre Fahrt durch New York City. Die Beauty trug dabei ein schwarzes langärmliges Oberteil und eine lockere Hose – dazu kombinierte sie eine coole Sonnenbrille. Ihr liebster war im weißen Sweatshirt, hellgrauer Hose und dazu passenden Sneakers unterwegs.

Die Zukunftspläne der beiden sind jedoch noch nicht in Stein gemeißelt. "Man weiß nie. Wir werden sehen, was passiert", äußerte sich der Gewinner der Olympischen Winterspiele in einem Interview. Doch eins steht fest: Shaun möchte mit Nina "Spaß haben, zusammen sein" und sich "gegenseitig unterstützen".

Instagram / shaunwhite Nina Dobrev und Shaun White

Instagram / nina Shaun White und Nina Dobrev im März 2022

Instagram / nina Nina Dobrev und Shaun White im Mai 2022

