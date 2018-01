Mit einem Foto auf Instagram teilte der Sänger und Produzent Maxo Kream den erschütterten Fans die traurige Nachricht mit: "Verdammt, Mann, ich finde momentan keine Worte. Ich weine mir die Augen aus. Ich liebe dich, Mann! Ruhe in Frieden, ein echter Wilder", kommentierte er das Pic, das den verstorbenen Musiker zeigt. Dessen Gesundheitszustand war schon länger problematisch – bereits im Oktober 2017 sprach Fredo öffentlich darüber und erklärte: "Ich bin hier (im Krankenhaus, Anm d. Red.) seit Freitag. Die Ärzte sagen, ich leide an Nieren- und Leberversagen. "

Der 27-Jährige arbeitete unter anderem mit Kendrick Lamar und Soulja Boy (27). Der breiten Öffentlichkeit wurde er durch einen Auftritt in einem Musik-Video von Superstar Drake bekannt. In dem Clip zu der Single "We're Going Home" spielt er einen Mann, der Drakes Freundin entführt. Auch der kanadische Musiker zeigte seine Trauer via Social Media und betitelte ein Bild von Fredo und ihm mit den Worten: "Ruhe in Frieden."