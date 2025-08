Anke Leithäuser kämpfte vor ihrem Tod mit Existenzängsten

Der bekannte Goodbye Deutschland-Star Anke Leithäuser (†58), von ihren Fans liebevoll "Hasi" genannt, hat in den Wochen vor ihrem Tod einen schmerzhaften Kampf gegen ihre finanziellen Sorgen ausgefochten. Wie sie in einem bewegenden Vox-Interview kurz vor ihrem Tod offenbarte, setzte ihr zusehends die Aussichtslosigkeit ihrer Situation zu. "Die Schlinge zieht sich immer mehr zu. Und irgendwann hast du keine Kraft mehr zu kämpfen. Irgendwann ist auch die letzte Energie weg", schilderte sie damals ihre Gefühle. Trotz allem versuchte Anke, sich weiter durchzubeißen. Allerdings schwanden ihre Kräfte immer mehr, bis sie sie letztendlich verließ. Am 1. Juli 2025 verstarb Anke, nur wenige Tage nach einer Krankenhauseinweisung.

Um ihre finanziellen Probleme in den Griff zu bekommen, nahm Anke in ihren letzten Wochen einen Aushilfsjob an. Ein befreundeter Marktverkäufer vermittelte ihr eine Stelle, bei der sie Lederwaren verkaufen konnte. Für einen kurzen Moment schien diese Arbeit ein wenig Erleichterung und Hoffnung in ihre angespannte Situation zu bringen. Doch das kleine Aufatmen war nur von kurzer Dauer: Bereits sechs Tage später musste sie gesundheitlich ernsthafte Rückschläge hinnehmen, die sie ins Krankenhaus brachten. Ihre plötzliche und traurige Todesnachricht hinterließ viele Fans und Weggefährten schockiert.

Ihren Lebenstraum von einem Leben am Gardasee gab die 58-Jährige bis zu ihrem tragischen Tod nicht auf. Auch nachdem sie ihr langjähriger Ehemann Dirk Leithäuser für eine andere Frau verlassen hatte, hielt sie an ihrer Wahlheimat fest. Gemeinsam mit ihrer Mutter Gisela betrieb sie den Imbiss weiter, der für viele Jahre Touristen und Fans der Serie anlockte. Die Zuschauer erinnerten sich besonders gerne an "Hasis" offene und fröhliche Art sowie ihren liebevollen Einsatz für ihren kleinen Imbissstand.

Anzeige Anzeige

Instagram / hasis_imbissparadies_official Anke Leithäuser, "Goodbye Deutschland"-Star

Anzeige Anzeige

VOX / Instagram Anke Leithäuser, "Goodbye Deutschland"-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / hasis_imbissparadies_official Anke Leithäuser mit ihrer Mutter Gisela

Anzeige