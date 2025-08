Dave Franco und Alison Brie teilten auf Hochzeit Gras aus

Dave Franco (40) und Alison Brie (42) haben bei ihrer Hochzeit im März 2017 für eine unvergessliche Feier gesorgt. Das Paar teilte damals mit seinen Gästen sogenannte "Weed Pens" aus, um die Partystimmung anzuheizen. "Wir wollten, dass die Leute sich gehen lassen und verrückt werden, aber sie haben das noch übertroffen", verriet Dave nun im Interview mit Variety. Ihren großen Tag zelebrierte das Paar zunächst im kleinen Kreis mit einer Zeremonie auf dem Balkon ihres Hauses, bevor es mit Freunden und Familie in der Pizzeria Mozza in Los Angeles eine ausgelassene Party gab.

Doch nicht alles lief ganz nach Plan: Alison erinnerte sich daran, dass ein Gast überraschenderweise doch eine Begleitung mitbrachte – und das, obwohl die Gästeliste streng durchdacht war. Ihre Hochzeitsplanerin beruhigte sie jedoch, und am Ende verlief der Abend reibungslos. Dass sie keine Fans von großen Hochzeitsfeiern seien, erklärte Dave ebenfalls im Gespräch: "Es war uns nie wirklich wichtig, aber am Ende haben wir es genau so gemacht, wie wir es wollten. Es war einer der besten Tage unseres Lebens."

Ihre Liebesgeschichte begann auf ungewöhnliche Weise: Die beiden lernten sich durch eine gemeinsame Freundin auf getrennten Reisen nach Louisiana kennen. Ein Chatverlauf, dass Alison Dave an diesem Abend küssen solle, führte dazu, dass die Funken sprühten. Bei einem gemeinsamen Abend in New Orleans unter Einfluss von MDMA feierten sie ausgelassen Mardi Gras (Karneval in den USA) – ein Abenteuer, das ihren Grundstein als Paar legte. "Ich glaube, wir sind das einzige Paar, das ein Kennenlernen während Mardi Gras überlebt hat", scherzte Dave im Podcast "Call Her Daddy". Heute gehört das Duo zu den charmantesten Paaren Hollywoods, die hin und wieder pikante Details aus ihrem Liebesleben preisgeben.

Getty Images Dave Franco und Alison Brie bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

Instagram / alisonbrie Dave Franco und Alison Brie, Juni 2023

Getty Images Dave Franco und Alison Brie im Juni 2020