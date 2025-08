Das liebt Samira Yavuz an ihrer Rolle als Mama am meisten

Im Leben von Samira Yavuz (31) stehen ihre beiden Kinder an allererster Stelle. Ihre Tochter Nova ist drei Jahre alt, die kleine Valea gerade mal eins. Seit einigen Monaten nimmt das Mama-Sein einen noch größeren Teil ihrer Zeit ein: Seit der Trennung von Ehemann Serkan (32) ist sie zum Teil alleinerziehend. In einem Instagram-Q&A wird sie nun gefragt, was sie denn an ihrer Rolle als Mutter besonders liebt. Schnell wird klar, dass sie sich kaum entscheiden kann. "Diese Momente, in denen wir alle gute Laune haben. In denen alle lachen und Spaß haben. Oder, wenn wir jeden Abend zusammen kuschelnd einschlafen. Oder wenn ich meine Babys trösten kann", beginnt sie aufzuzählen.

Es scheinen die kleinen Momente zu sein, die Samiras Mamaherz höherschlagen lassen: "Wenn sie sich freuen, wenn sie was geschafft oder erreicht haben. Oder auch einfach so, wenn ich sie ansehe und einfach reinknabbern will, weil die Liebe so groß ist." Erst vor kurzem feierten die zweifachen Eltern einen Meilenstein ihrer Jüngsten. In seiner Instagram-Story dokumentierte Papa Serkan, wie das kleine Mädchen ihre allerersten Schritte tat. "Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mein Engel", zeigte sich der 32-Jährige überwältigt vor Freude.

Auch in ihrer aktuellen Situation steht das Wohl ihrer Mädchen für das getrennte Ehepaar an erster Stelle. Um für Valea und Nova das Familienleben trotz allem so normal wie nur möglich zu gestalten, trafen Samira und Serkan auch eine Entscheidung. Zur großen Freude des Reality-TV-Paars stimmte die 31-Jährige einem gemeinsamen Familienurlaub zu – schon in wenigen Wochen geht es für alle vier zusammen in die Türkei.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz mit ihrer Tochter Nova, Juni 2025

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz und ihre Tochter Valea im Mai 2025

Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025