Jack Osbourne erinnert sich an Kindheit mit Papa Ozzy (†76)

Jack Osbourne (39) hat in der neuesten Folge von "Cooking with the Stars", die am Abend auf ITV ausgestrahlt wurde, bewegende Einblicke in seine Kindheit und das Leben an der Seite seines berühmten Vaters Ozzy Osbourne (†76) gegeben. Es war Jacks erster öffentlicher Auftritt seit dem Tod des legendären Musikers vor etwa einer Woche. Während er sich in der Show der kulinarischen Herausforderung stellte, sprach der Reality-TV-Star über die Essgewohnheiten in der Familie Osbourne und ließ die Zuschauer an amüsanten Anekdoten teilhaben. "Es gab viele Kartoffelwaffeln", erzählte er schmunzelnd Moderatorin Emma Willis, was diese sichtlich überraschte.

Jack, der seit seiner Kindheit im Rampenlicht steht, berichtete weiter über die Eigenheiten seiner Familie, insbesondere auch die seines Vaters. "Wir hatten Phasen, in denen wir einen Koch zu Hause hatten, aber bei uns hielten sich die Köche nie lange. Alle sind sehr wählerisch, und mein Vater konnte plötzlich entscheiden: 'Nein, das mag ich nicht mehr', selbst wenn es von einem Spitzenkoch stammte", schilderte er. Jack war gemeinsam mit anderen Prominenten in der Show zu sehen, darunter Jess Wright und Natalie Cassidy. Die Staffel hatte bereits vor Ozzys Tod aufgenommen werden müssen, weshalb die Erinnerungen an seinen Vater nun wie eine zeitlose Hommage wirkten.

Ozzy, der am 22. Juli mit 76 Jahren verstorben ist, wurde von seiner Familie und seinen Fans innig betrauert. In den vergangenen Wochen zeigte sich seine Ehefrau Sharon Osbourne (72), mit der er jahrzehntelang verheiratet war, sichtlich erschüttert über den Verlust. Die beiden teilten drei gemeinsame Kinder, darunter auch Jack, und durchlebten viel zusammen – von Höhen in der Karriere über Ozzys Zeit bei Black Sabbath bis hin zu privaten Rückschlägen. Ihr Familienleben, das durch die Reality-Show "The Osbournes" weltweit bekannt wurde, zeichnete sich stets durch Nähe und vor allem durch Eigenheiten aus, von denen Jack nun in der Sendung liebevoll erzählte.

Getty Images Jack Osbourne, Sharon Osbourne und Kelly Osbourne bei Ozzy Osbournes Trauerzug, 2025

Getty Images Jack Osbourne, 2019

Getty Images Kelly, Ozzy, Sharon und Jack Osbourne