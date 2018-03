Moderatorin Annica Hansen (35) musste 2016 eine schwerwiegende Veränderung in ihrem Leben verkraften. Nach der Verlobung mit ihrem Liebsten Marcel Riegert 2015 folgte ein Jahr später nicht die Traumhochzeit, sondern die Trennung. Bei der Fashion Week in Berlin sprach der "Das Model und der Freak"-Star mit Promiflash über das Liebes-Aus und ihr Single-Dasein: "Es wäre traurig, wenn man sich nach einer Trennung komplett wegschließen würde. Natürlich ist eine Trennung immer etwas, was man sich nicht wünscht. Klar, sonst hätte ich mich nicht verlobt, aber trotz allem geht das Leben ja weiter."



