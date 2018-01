Der australische Dschungel ist kein Ponyhof! Das spüren derzeit nicht nur die prominenten Buschbewohner von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus am eigenen Leib. Auch "Explosiv"-Reporterin Susanna Ohlen musste Bekanntschaft mit den Gefahren der Wildnis machen. Die RTL-Moderatorin brach sich den Knöchel und liegt nun im Krankenhaus!

Dabei hatte ihr Australien-Abenteuer so unterhaltsam begonnen: Pünktlich zum Start der diesjährigen Staffel des Dschungelcamps war die 32-Jährige ans andere Ende der Welt gejettet, um live vor Ort über das Format zu berichten. Seither durfte die Blondine den TV-Regenwald entdecken, Bekanntschaft mit dem legendären Dr. Bob (67) machen und nicht zuletzt auch Matthias Mangiapane (34) und Jennifer Frankhausers (25) krabbelige Prüfungshöhle erkunden. Doch auf einmal Funkstille: Das "Guten Morgen Deutschland"-Gesicht war plötzlich von der Bildfläche verschwunden.

In einem Video auf Instagram klärte die Weltenbummlerin wenig später auf: "Noch nie im Leben was gebrochen und dann ausgerechnet hier in Australien gleich doppelte Arbeit geleistet: Ich bin umgeknickt und hab mir mein Sprunggelenk außen und innen gebrochen", bedauerte sie. Daraufhin wurde der TV-Star sofort operiert. Glücklicherweise verlief der Eingriff erfolgreich. Jetzt heißt es für die eingegipste Journalistin: Das Krankenbett hüten und die Dschungelkabbeleien aus sicherer Ferne verfolgen.