Da waren's nur noch acht! Der Satz "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" ist wieder gefallen und ein zweiter Prominenter hat freiwillig das Dschungelcamp verlassen: An Tag 10 hat nun Cargohosenträger Ansgar Brinkmann (48) offenbar die Nase voll vom Ekel-Experiment!

Waren die Ameisenbisse in der letzten Dschungelprüfung zu viel für den Ex-Fußballspieler? Wie RTL nun bekannt gab, hat der 48-Jährige vorzeitig seine Sachen zusammengepackt und ist vom australischen Camp wieder ins Luxushotel gezogen. Die Gründe für den plötzlichen Urwald-Ausstieg sind bisher noch nicht bekannt.

Giuliana Farfalla (21) warf bereits an Tag sechs das Handtuch. Dem psychischen Druck war das Transgender-Model laut eigenen Angaben einfach nicht gewachsen. Im Nachhinein verriet die Ex-GNTM-Kandidatin im Interview mit dem Sender: "Ich bereue meinen Auszug nicht. Ich bin sehr zufrieden und glücklich." Ob Ansgar das nach seinem Auszug auch von sich behaupten kann? Eine Auflösung folgt bestimmt in der heutigen Sendung auf RTL um 22:10 Uhr.