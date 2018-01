Am Samstag muss Vorjahressieger Marc Terenzi (39) seine Krone und sein Zepter abgeben – doch an wen? In der letzten Folge packte Tatjana Gsell (46) ihre Horrormännergeschichten am Lagerfeuer aus und legte einen wahren Seelenstriptease hin. Die Society-Lady verarbeitete ihre Vergangenheit ganz offen, doch dafür wurde sie nicht belohnt. Im Telefonvoting bekam die 46-Jährige gestern die wenigsten Anrufe und hätte eigentlich gehen müssen. Ob sie noch einmal die Kurve bekommt? Vielleicht mausert sich Tatjana doch noch zum Liebling.

Daniele Negroni (22) wurde an Tag neun gleich zweimal von seinem Nikotinentzug abgelenkt. Der DSDS-Sänger musste mit Fußballer Ansgar Brinkmann (48) in die Prüfung und erspielte sich beim Quiz fünf Sterne. Der 22-Jährige musste danach auch noch gemeinsam mit Bachelorette-Star David Friedrich (28) auf Schatzsuche gehen. Letzterer imitierte seine Kollegen Natascha Ochsenknecht (53), Jennifer Frankhauser (25) und Kattia Vides (29) und zusammen sorgten die Männer für viel so viel Radau, dass sich Teamchef Matthias Mangiapane (34) beschwerte. Davids und Danieles Einsatz lohnte sich allerdings nicht. Die Frage in der Schatztruhe beantworteten alle Camper falsch. Ob einer von ihnen am Ende mit dem Sieg belohnt wird? Das wäre zumindest ein schöner Ausgleich. Was meint ihr? Wer ist nach der Exit-Pause euer Liebling? Stimmt in der Umfrage ab!