Wenn das nicht klappt! Anna-Maria Zimmermann (29) wurde im Dezember zum ersten Mal Mama und postete erst vor wenigen Tagen das Gesicht von ihrem Sohn Matti im Netz. Bei dieser niedlichen Premiere sang der Schlagerstar ein Schlaflied. Genau so wie jetzt, denn das drei Monate alte Baby will kein Nickerchen machen. Die Lösung ist allerdings schnell gefunden: In ihrer Instastory summt die Sängerin ihren Mini-Schatz ins Traumland.