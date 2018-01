Ein sehr gewagtes Statement. Viele Stars präsentieren bei einem großen Event ihren neuen Partner oder eine neue Frisur. Andere nutzen die Bildfläche einer Großveranstaltung, um politische Botschaften zu verbreiten. Das tat die Sängerin Joy Villa bei den 60. Grammy Awards auch. Dort trat sie in einem Anti-Abtreibungskleid auf dem roten Teppich auf.

Rachel Murray/Getty Images for Family Equality Council

Die 31-Jährige erschien in einem weißen Kleid mit einem Regenbogen-Fötusbild und einer Handtasche mit der Aufschrift "Choose Life". Damit setzte sie erneut ein Zeichen. Bereits im Vorjahr erschien sie in einem Abendkleid, auf dem Donald Trumps (71) Wahlslogan "Make America Great Again" aufgedruckt war. Ihr Trumpkleid kommentierte sie damals mit den Worten: "Man kann entweder dafür einstehen, woran man glaubt, oder es sein lassen." Ihrem Motto scheint sie weiterhin treu zu sein.