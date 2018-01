Sie wollten Farbe bekennen! Preisverleihungen in Amerika sind auch immer eine Möglichkeit, sich als Stars mit Vorbildfunktion schlagzeilenträchtig zu einem gewissen Thema zu positionieren. Nachdem Hollywoods Schauspieler bei den Golden Globes in Schwarz und mit "TimesUp"-Button erschienen und damit eine Parallelbewegung zu "MeToo" starteten, sind jetzt die Musiker an der Reihe. Bei den diesjährigen Grammy Awards sollen sie mit einer weißen Rose zum Event kommen.