David Friedrich (28) wollte es im Dschungelcamp allen zeigen und jede Menge Sterne mit nach Hause bringen. Das war aber nichts – der Hottie versagte und es gab mal wieder nur Reis und Bohnen im australischen Busch. Hat der Bachelorette -Boy damit seine Favoritenrolle verspielt? Oder wem gönnt ihr die Blätterkrone jetzt am meisten?

Glücksgefühle bei Daniele Negroni (22)! Der DSDS-Star sorgte in den vergangenen Tagen für mächtig Stunk im Camp, da er keine Zigaretten mehr rauchen konnte. Die Strafe wurde aber gestern wieder aufgehoben und Daniele schwebte im siebten Fluppen-Himmel. Wird er jetzt auch wieder bei den Zuschauern beliebter? Kajal-König Matthias Mangiapane (34) setzte in der gestrigen Folge auf leise Töne! Als Luxusartikel trägt er die Asche seiner Schwiegermutter in einer Kette um den Hals. Im Camp schilderte Matthias ihren langen Leidensweg und heimste den Respekt seiner Mitstreiter ein. Kann sich auch das Publikum für den Paradiesvogel erwärmen?