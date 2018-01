Ist Jessica Paszka (27) wieder vergeben? Seit ihrer gescheiterten Beziehung mit ihrem Bachelorette -Hottie David Friedrich (28) ist es ruhig um das Liebesleben der Brünetten. Doch jetzt ist ein verdächtiger Turtelpost mit Profi-Kicker Ajdin Hrustic (21) im Netz aufgetaucht – sie teilten darüber Herz und Kuss-Emojis miteinander aus. Geht da also was zwischen dem Ex-Schalke-Star und der Reality-Schönheit?

Promiflash hat vom Management der einstigen Rosenlady eine ernüchternde Antwort bekommen: "Nach Rücksprache hat sich an ihrem Beziehungsstatus nichts geändert." Die "Playboy"-Beauty geht also vorerst weiterhin als Singlelady durchs Leben. Doch ob die einstige Promi Big Brother-Kandidatin aktuell überhaupt wieder einen neuen Partner an ihrer Seite haben will?