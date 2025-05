Klinik-Aufenthalt: Jessica Haller gibt Update zu Depression

Jessica Haller (35) hat nach einer schwierigen Zeit ihren Weg zurück ins Leben gefunden und spricht offen über ihre Erfahrungen mit Depressionen und Panikattacken. Die Reality-TV-Teilnehmerin und Influencerin hat nach gesundheitlichen und emotionalen Tiefpunkten professionelle Hilfe in einer Klinik gesucht. "Ich habe so lange funktioniert, mich angepasst und vieles verdrängt – bis es nicht mehr ging", gibt die ehemalige Bachelorette offen im Gespräch mit Gala zu. Mit ihrer Offenheit möchte sie anderen Mut machen, über ihre eigenen Kämpfe zu sprechen: "Ich wollte ehrlich sein – mit mir und mit den Menschen, die mir folgen. Es kann jeden treffen, auch wenn das Leben von außen perfekt wirkt. Gefühle lassen sich nicht mit Filtern weichzeichnen."

Mittlerweile hat Jessica ein neues Zuhause gefunden und lebt mit ihrer Familie auf Ibiza in einer geschützten Wohnanlage. Der Schritt war notwendig, nachdem sie in den vergangenen Jahren traumatische Erfahrungen mit Einbrüchen gemacht hatte. "Sicherheit war plötzlich kein Luxus mehr, sondern absolute Priorität. Ich war allein mit Hailey zu Hause, als eingebrochen wurde – das hat Spuren hinterlassen", erklärt die Influencerin in dem Interview. Jetzt schätzt sie die Sicherheit und den Frieden in ihrem neuen Heim mit Garten und Pool. Neben ihrer Rolle als Mutter hat sie nach ihrer Therapie auch gelernt, sich selbst bewusster wahrzunehmen. Zeit für sich ist für sie kein Luxus, sondern Fürsorge. "Ich habe feste Zeiten für mich, und davon profitieren alle", sagt sie.

Jessica, die früher oft versuchte, allem und jedem gerecht zu werden, hat heute einen anderen Blick auf ihr Leben. Sie hat erkannt, dass sie nicht alle Erwartungen der Gesellschaft erfüllen muss. Stattdessen lebt sie nach ihrer eigenen Vorstellung und hat ihren Glauben und die Spiritualität als Anker gefunden. Meditieren im Garten oder einfach der Natur verbunden zu sein, gibt ihr Kraft. Bereits in der Vergangenheit sprach sie offen über ihre Kämpfe und die Phasen, in denen ihr Körper rebellierte. Heute macht sie deutlich, wie wichtig es ist, sich selbst treu zu bleiben und sich Hilfe zu holen, wenn das Leben aus der Balance gerät.

Instagram / jessica_haller Jessica Haller und ihre Tochter Hailey, Januar 2025

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Ex-Bachelorette