Am Lagerfeuer an Tag 15 schütteten sich die IBES-Finalistinnen gegenseitig ihr Herz aus. Jenny äußerte ihre große Angst, immer mit ihrer Sis Dani verglichen zu werden und sich nie einen eigenen öffentlichen Namen aufbauen zu können. Doch Tina machte ihr Mut – denn sie selbst hat es schließlich geschafft den Geschwisterfluch zu brechen: "Ich weiß, wie es ist, im Schatten der Schwester zu stehen, aber ich habe viel erreicht, alles selbst auf der Bühne." Und genau an so einen Erfolg glaubt die 63-Jährige auch bei der jüngsten Tochter von Iris Klein (50): "Jetzt kannst du beweisen, dass du anders bist als deine Schwester! Zeig den Leuten, wer du bist!"