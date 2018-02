So sieht also Baby Chicago aus! Vor drei Wochen kam Kim Kardashians (37) Tochter per Leihmutter zur Welt. Jetzt lugt ihre süße Stupsnase zum allerersten Mal auf Fotos hervor: Paparazzi erwischen ihre berühmte Mama auf dem Weg zum Kinderarzt und machen den ersten Schnappschuss der kleinen Chi. So ergattern Kims Fans nun Schritt für Schritt Blicke auf den dritten Spross der Reality-Queen.