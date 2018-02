Nach 16 Tagen Hungersnot, Ekelprüfungen und Feuerwache heißt es für die Dschungelcamp-Bewohner: Tschüss unbequeme Pritsche und hallo Glamour! In richtiger Klassenfahrtmanier fährt die gesamte Sippe mit dem Bus zum Airport. Vor allem Natascha Ochsenknecht (53) und David Friedrich (28) haben am Flughafen jede Menge Spaß. Doch Dschungel-Queen Jenny Frankhauser (25) hat mit ihrem viel zu vollen Koffer zu kämpfen. Gut, dass David ihrer Majestät zur Seite gesprungen ist. Trotz Übergepäck haben es alle ehemaligen Buschinsassen in den Luxusflieger geschafft. Na dann, guten Flug!