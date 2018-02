Aufreizende Sideboob-Grüße von Bibi Heinicke (25)! Das YouTube-Starlet feierte am Dienstag seinen 25. Geburtstag. Wie es sich für die Influencerin gehört, verbrachte sie ihren Ehrentag zusammen mit Boyfriend Julian Claßen (24) natürlich im Urlaub. Dort wurde die Blondine unter anderem mit einem süßen Surprise-Frühstück am Bett überrascht! Doch nicht nur die Netz-Beauty wurde beschenkt – sie gab auch etwas zurück! Denn Bibi verzückte ihre Instagram-Follower mit einem frechen und supersexy Bikini-Pic aus einem Pool in Cannes – inklusive eines seitlichen Busenblitzers!