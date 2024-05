Nadine Klein ergattert eine Gastrolle bei "Alles was zählt"!

Im Jahr 2018 suchte Nadine Klein (38) als Bachelorette nach der großen Liebe im TV. Nun tauscht die Schauspielerin Rose gegen Rezeptblock, denn die Beauty hat eine Gastrolle bei Alles was zählt ergattert. In der Daily wird sie als renommierte Psychiaterin Dr. Paola Finkenberg vor der Kamera stehen. Bis es so weit ist, müssen sich die Fans allerdings noch eine Weile gedulden: Wie RTL berichtet, wird Nadine ab dem 21. Juni in der 4472. Folge zu sehen sein.

Wie sehr sich die 38-Jährige bereits auf ihren Gastauftritt freut, bringt sie im Interview mit dem Sender zum Ausdruck. "AWZ zählt zu den beliebtesten Daily Soaps im deutschen TV. Alle, die an dieser großartigen Serie arbeiten, sind Teil eines eingespielten Teams", schwärmt Nadine und fügt voller Aufregung hinzu: "Ich drehe mit Kollegen, die täglich vor der Kamera stehen – jeder Handgriff sitzt, es handelt sich um absolute Vollprofis. Ich hoffe, dass ich ebenfalls meinen Teil dazu beitragen kann."

Ihren ersten Fernsehauftritt hatte Nadine im Januar 2018 als Kandidatin der achten Staffel von Der Bachelor, in der sie um das Herz von Daniel Völz (39) buhlte. Im Mai desselben Jahres wurde bekannt, dass sie als Rosenkavalierin in der fünften Staffel von "Die Bachelorette" an den Start geht. Zudem wirkte sie auch in der Disney-Serie "Die Drei !!!" und in der Fernsehserie "X-Factor: Das Unfassbare" mit.

