Neues Statement: Bianca Heinicke hatte früher Selbstzweifel

Bianca Heinicke (31) meldet sich bei ihren Fans mit offenen Worten. Die langjährige YouTuberin hatte sich nach der Trennung von ihrem Ex Julian Claßen (30) für fast zwei Jahre aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seit einigen Wochen teilt sie hin und wieder Beiträge – nun einen besonders emotionalen. "Ich habe früher fast täglich an mir gezweifelt, war der festen Überzeugung, dass ich in gewissen Dingen ein Versager bin, der es einfach nicht auf die Reihe bekommt, XYZ zu machen", schreibt die Unternehmerin in ihrer Instagram-Story. Sie habe ständig schlecht über sich gedacht, sei oft unzufrieden gewesen, habe nicht an sich geglaubt und schnell aufgegeben.

Mittlerweile sieht das jedoch anders aus. "Heute gehe ich achtsamer mit mir um. Ich versuche, mich so zu lieben, wie ich bin und versuche, mich täglich noch ein Stückchen besser kennen und verstehen lernen", erklärt Bianca. Sie wolle jetzt herauszufinden, was sie gerade stört, was sie möchte und warum ihr gewisse Dinge schwerfallen: "Ich nehme mir auch Zeit für meine Traurigkeit, Unzufriedenheit und Wut. Ich denke immer wieder intensiv daran: Ich bin genug und ich bin gut, genauso, wie ich gerade bin."

In einer früheren Story hatte Bianca bereits klargestellt, sich auf ihrem Account ein paar neuen Themen zu widmen – unter anderem, wie man ein glückliches und erfüllendes Leben führen kann: "Ich öffne mein Herz hier für euch und möchte darüber reden, was ich über das Leben denke." Zudem möchte sie über gesellschaftskritische Themen und ihre vegane Ernährung sprechen.

Instagram / biancaheinicke Bibi Claßen, YouTube-Star

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke, ehemalige YouTuberin

Wie findet ihr Biancas Statement? Toll, dass sie so offen damit umgeht. Mir wäre das etwas zu privat.



