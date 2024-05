Zweiter Eingriff: Maren Wolf lässt sich die Brüste operieren

Maren Wolf (32) steht vor einem chirurgischen Eingriff. Die Influencerin hat in Sachen Optik schon das ein oder andere Mal nachgeholfen. Nun plant sie eine weitere Brust-OP. In ihrer Instagram-Story verrät sie: "Ich bin so aufgeregt, Leute. Nächste Woche komme ich endlich einem Wunsch, den ich seit zwei Jahren habe, einen Schritt näher. Ich warte schon echt lange darauf und jetzt ist es endlich so weit." Als ein User fragt, ob es sich dabei um eine Brust-OP handelt, schreibt die YouTuberin: "Ja."

Bereits im Alter von 19 Jahren hatte sich Maren ihrem ersten Eingriff zur Optimierung ihrer Oberweite unterzogen. "Ich war damals wirklich ganz dolle unglücklich. Ich hatte keine Brust. Mir hat kein BH gepasst, ich hatte überall eine Lücke", hatte sie 2019 in einem YouTube-Video erzählt. Zu diesem Zeitpunkt lag die OP bereits sieben Jahre zurück. "Damals war meine Community auch noch viel jünger. Ich wollte niemanden dazu verleiten, mir nachzueifern", hatte die Mutter eines Sohnes erklärt.

Darüber hinaus hat die Nordrhein-Westfälin aber auch eine Reihe weiterer Behandlungen vornehmen lassen. "Ich habe meine Lippen machen lassen, die Tränenfurche und etwas Botox in die Stirn", verriet sie in einer früheren Instagram-Fragerunde. Ob man etwas an sich verändert, müsse ihrer Meinung nach jeder für sich selbst entscheiden. Sie wolle jedoch kein Geheimnis daraus machen.

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTuberin

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Influencerin

