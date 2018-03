Ach, muss Liebe schön! Die YouTuber Bibi Heinicke (24) und Julian Claßen (24) sind schon seit über acht Jahren ein Paar! Trotzdem sind sie verliebt wie am ersten Tag. Momentan turteln die zwei auf Kreta, um den 25. Hochzeitstag von Bibis Eltern zu feiern. Ein passender Augenblick, um auf ihre drei schönsten Liebesmomente zurückzublicken: Auf dem dritten Platz: Bibi steht ihrem Julian im Krankenhaus bei. Auf Platz zwei landet ihr Liebes-Sex-Urlaub in Dubai und auf dem ersten Platz Bibis Liebeserklärung an Julian!



