Sie gehen sich endlich wieder an die Wäsche: Am 8. Februar kommt der lang erwartete dritte Teil der Erotik-Reihe Fifty Shades of Grey in die Kinos – und es dreht sich alles wieder um heißen Sex der beiden Hauptfiguren Ana Steele und Christian Grey. Ob die intimen Dreharbeiten für die Hauptdarsteller Dakota Johnson (28) und Jamie Dornan (35) nach drei Streifen schon zur Routine geworden sind? Mitnichten: "Über die Dauer der drei Filme wurde es nie einfach. Ich musste mich jedes Mal aufs Neue darauf einstellen", gestand Dakota im Interview mit etonline. Geklappt habe es trotzdem immer, da sich die beiden Stars der Reihe nach wie vor sehr nahe stehen und sich vertrauen würden.