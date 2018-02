Bahnt sich ein Rollentausch bei Shades of Grey an? 2015 feiert Dakota Johnson (28) als schüchterne Anastasia Steele im Erotikfilm ihren Durchbruch. Als unterwürfige Gespielin erobert sie superhottie Christian Grey (gespielt von Jamie Dornan, 35) im Sturm. Doch im dritten Teil des Sadomasostreifens bahnt sich ein regelrechter Imagewandel des einstig prüden Mädchens an. Ana offenbart immer mehr die Mrs. Grey in sich: streng, direkt und selbstbewusst. Na, was wohl Christian zu ihrem Wandel sagen wird? Ab den 8. Februar flimmert der Welterfolg zum dritten und letzten Mal über die Kinoleinwände.