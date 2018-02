Seit der letzten Bachelorette-Klappe ist viel passiert: Jessi und David gingen nicht nur getrennte Wege, der TV-Hottie nahm sogar am Dschungelcamp teil! Kein Wunder also, dass sich Nik und sein Show-Kollege erst vor wenigen Tagen in Osnabrück wiedertreffen konnten. "Da hatten wir natürlich ein bisschen was zu besprechen", erklärte der Wallenhorster Influencer gegenüber Promiflash auf dem Askania Award in Berlin. Nach Monaten der Funkstille konnten die beiden vor allem endlich das Thema Datingshow abschließen. "Wir haben beide unsere Meinung dazu, wir stehen auch zu unserer Meinung. Wir sind cool miteinander", fügte Nik noch hinzu.