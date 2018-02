Bei dieser Bachelorette-Vereinigung scheint der Dorn noch tief zu stecken! Während ihrer Zeit in der Rosenvilla hatte sich zwischen Niklas Schröder und David Friedrich (28) eine wahre Bromance entwickelt. Am Freitagabend trafen sie sich wieder – und ließen es im Club ordentlich krachen! Doch David schien trotz ausgelassener Stimmung in Erinnerungen zu schwelgen: In einem besonders emotionalen Moment klimperte er am Klavier einen ganz bestimmten Song. "Das war das Lied auf dem Klavier, das David für uns gespielt hat in der Villa bei der Nacht der Rosen!", erklärte Niklas in seiner Instagram-Story. Vermisst der einstige Dschungelcamper etwa Jessica Paszka (27)?