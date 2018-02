Die Trennung von Sarah (25) und Pietro Lombardi (25) liegt knapp eineinhalb Jahre zurück und noch immer spekulieren Fans über ein Liebescomeback. Keine Geringere als die Sängerin selbst heizte jetzt mit einem besonderen Foto die Gerüchteküche an. Auf dem Bild, das sie auf ihrem Instagram-Account teilte, trägt sie einen goldenen Klunker am Finger – ihren Ehering? In einem Facebook-Livestream klärte sie wenig später auf: "Das ist einfach ein Ring, aber nicht mein Ehering."



