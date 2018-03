Einfach nur putzig! Pietro Lombardis (25) ganzer Stolz ist ohne Frage sein kleiner Sohn Alessio (2)! Regelmäßig lässt der Sänger seine Fans an seinem Glück teilhaben. Des Öfteren postet er süße Vater-Sohn-Clips, in denen Pie mit seinem zweijährigen Spross das Sprechen übt. Auch jetzt teilt er wieder ein Video in seiner Instagram-Story, das an Niedlichkeit kaum zu übertreffen ist. Lachend vergleicht Alessio seinen Papa erst mit einem Superhelden, dann mit einer Spinne!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de