Jetzt ist das Liebes-Wirrwarr endlich entwirrt! Die Turtelei zwischen Ochsenknecht-Spross Rocco Stark (31) und seiner Nathalie lebte bisher von ständigen Auf und Abs. Pünktlich zum Valentinstag hatte es den Anschein gemacht, als hätten die On-Off-Partner ihre Beziehungspause eingestellt. Aber nur wenige Wochen nach der vermeintlichen Versöhnung sieht es zwischen dem Unternehmer und der brünetten Beauty wieder ganz anders aus: Rocco und Nathalie sind getrennt!

Um den ständigen Spekulationen ein Ende zu setzen, klärt niemand Geringeres als Rocco selbst auf seinem Instagram-Account die aktuelle Situation auf: "Nein, Nathalie und ich sind nicht mehr zusammen. Wir haben uns getrennt und das hatte seine Gründe", stellt der TV-Star in einem Upload klar. Die Tatsache, dass seine Verflossene vor Kurzem noch in seinem Laden ausgeholfen habe, tue dabei nichts zur Sache – ab sofort gehöre auch dieser Freundschaftsdienst der Vergangenheit an.

"Wir gehen komplett getrennte Wege. Ich möchte diese Geschichte endlich aus der Welt schaffen", verkündet der Neu-Single – und zwar ganz entschlossen in durchgehenden Großbuchstaben. Nathalie äußerte sich dagegen noch nicht zum Liebesaus.

WENN / AEDT Rocco Stark bei der Mercedes Benz Fashion Week 2017

Instagram / roccostark Rocco Stark mit seiner Freundin Nathalie

Instagram / roccostark Rocco Stark

