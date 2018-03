Ist der Bachelor nicht mehr das, was er mal war? Mona Stöckli (35) suchte selbst 2013 in der Kuppelshow die große Liebe, kassierte aber einen bitteren Korb von Jan Kralitschka (41). Momentan buhlen die Ladys der aktuellen Staffel um Rosenkavalier Daniel Völz (33) – da schaltet auch die hübsche 35-Jährige ein. Aber das vulgäre Gezicke in der diesjährigen Staffel kommt bei Mona gar nicht gut an, wie sie im Promiflash-Interview verriet. "Jetzt ist es einfach nur noch 'Hartz-IV-TV'. Ich finde es wirklich traurig. Es tut mir selbst im Herzen weh, weil ich ja auch mal ein Teil davon war", erklärte sie.



