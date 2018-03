Startet er jetzt auch international durch? Im Oktober vergangenen Jahres hatte der Schwiegertochter gesucht-Star Ingo (27) seine erste Rap-Single "Endlich frei" veröffentlicht. Weitere musikalische Werke schließt der 27-Jährige auch nicht aus – und wie steht es um eine Karriere am Ballermann? "Also, Disko-Auftritte kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Aber am Ballermann denke ich mal eher nicht, weil ich dafür eher nicht so geeignet bin. Um drei Uhr morgens da irgendwie im Bierkönig aufzutreten, ich glaube, das ist nicht gerade meine Welt", offenbarte Ingo im Interview mit Promiflash.



