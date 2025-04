Robert Pattinson soll Bösewicht in "Dune 3" spielen

Robert Pattinson (38), bekannt aus Filmen wie "The Batman" und der Twilight-Saga, steht jetzt offenbar kurz davor, eine Schlüsselrolle im kommenden Kinofilm "Dune 3" zu übernehmen. Laut Nexus Point News soll der Schauspieler die Rolle des Schurken Scytale spielen – ein Mitglied der mysteriösen Bene Tleilax, einer Gesellschaft, die für ihre genetischen Experimente berüchtigt ist. Auch wenn laut Deadline noch kein offizielles Angebot vorliegt, sorgt allein das Gerücht in der Filmwelt für Begeisterung. Sollte Pattinson zusagen, würde er an der Seite von Stars wie Timothée Chalamet (29), Zendaya (28), Florence Pugh (29) und Jason Momoa (45) im dritten Teil der epischen Sci-Fi-Reihe zu sehen sein. Die Dune-Filmreihe erzählt die Geschichte von Paul Atreides, der auf dem Wüstenplaneten Arrakis in einen Kampf um Macht, Prophezeiungen und das wertvolle "Spice" hineingezogen wird.

Der dritte Teil mit dem Titel "Dune: Messiah" befindet sich laut Filmstarts bereits in der Planung. Regisseur Denis Villeneuve (57), der mit den ersten beiden Filmen der Reihe großen Erfolg hatte, arbeitet momentan wohl an den Feinschliffen des Drehbuchs. Auch wenn ursprünglich eine kreative Pause vorgesehen war, konnte Denis offenbar nicht lange auf den Sand von Arrakis verzichten. Die Dreharbeiten sollen bereits im Sommer 2025 beginnen, während ein Kinostart angeblich für Dezember 2026 angepeilt wird. Mit den bisherigen beiden Teilen, die sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum gefeiert wurden, hat die Reihe hohe Erwartungen geweckt. "Dune: Part Two" konnte sogar beeindruckende 92 Prozent positive Kritiken bei Rotten Tomatoes vorweisen.

Robert Pattinson, der mit der "Twilight"-Saga international bekannt wurde, hat sich in den letzten Jahren als äußerst vielseitiger Schauspieler etabliert. Mit Auftritten in Filmen wie "Tenet" und "The Lighthouse" bewies er, dass er weit komplexere Rollen spielen kann als den Teenie-Schwarm. Über die Gerüchte einer möglichen Teilnahme am Dune-Universum dürften Fans und auch seine zukünftigen Co-Stars erfreut sein. Denn Robert bringt nicht nur eine beeindruckende Leinwandpräsenz, sondern auch wertvolle Erfahrung aus Blockbustern und Independent-Filmen mit.

Timothée Chalamet in "Dune"

Robert Pattinson, April 2024

