Jennifer Lawrence spricht über Babyblues und Drehstress

Jennifer Lawrence (34) und Robert Pattinson (39) haben bei den Filmfestspielen in Cannes ihr neues Werk "Die, My Love" präsentiert. Der Thriller, der auf dem gleichnamigen Roman basiert, handelt von einer Mutter, die inmitten von Depression und Wahnsinn zu kämpfen hat. Bei einer Pressekonferenz sprach Jennifer laut Just Jared offen über ihre Erfahrungen als Mutter und erklärte, dass die Dreharbeiten besonders fordernd für sie gewesen seien, da sie erst kurz zuvor ihr erstes Kind bekommen habe. "Das Gefühl der Isolation, das mit einer postpartalen Phase einhergehen kann, war eine unglaubliche Inspiration für meine Rolle", sagte die Schauspielerin.

Jennifer sprach auch offen über eine besonders herausfordernde Szene, die sie körperlich wie emotional an ihre Grenzen brachte. Es handelte sich um eine intensive Liebesszene, die laut der Schauspielerin nicht nur durch ihre Rohheit bestach, sondern auch durch das überraschende Briefing der Regisseurin, das sie unvorbereitet traf. Gerade in der sensiblen Phase nach der Geburt ihres Kindes sei dies eine besondere Belastung gewesen. Robert, ihr Co-Star, knüpfte mit ähnlicher Offenheit an. Er reflektierte über die inneren Umbrüche, die mit der Elternschaft einhergehen, und darüber, wie schwer es sein könne, sich nach der Geburt eines Kindes in einer Partnerschaft neu zu orientieren. "Es ist schwierig zu verstehen, was sich verändert hat und welche Aufgaben man übernehmen sollte", erklärte der Schauspieler nachdenklich.

Jennifer, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Cooke Maroney kürzlich ihr zweites Kind willkommen hieß, zeigte sich sichtlich bewegt, als sie über ihre Familie sprach. Seit ihrer Hochzeit 2019 führen sie ein ruhiges Leben abseits des großen Rampenlichts. Auch Robert wurde kürzlich Vater: Im März 2024 kam seine Tochter von ihm und Partnerin Suki Waterhouse (33) zur Welt. Beide Schauspieler betonten auch, wie stark die Elternschaft ihre Sicht auf das Schauspiel verändert habe. "Kinder zu haben, verändert alles. Es verändert dein ganzes Leben. Es ist brutal und unglaublich", erklärte Jennifer bereits in einem früheren Interview mit Variety.

Getty Images Jennifer Lawrence und Robert Pattinson im Mai 2025 in Cannes

