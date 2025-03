Nach Horrorfilm: Robert Pattinson schlief mit zwei Messern

Robert Pattinson (38), bekannt aus Filmen wie Twilight und "The Batman", hat in einem Interview mit GQ enthüllt, dass ihn ein Horrorfilm derart verstört hat, dass er sich mit Messern bewaffnet schlafen legte. Der Schauspieler schilderte, dass er nach dem Ansehen des Films ständig das Gefühl hatte, jemand könnte in sein Haus eindringen. Um sich zu schützen, nahm er zwei Küchenmesser mit aufs Sofa und schlief schließlich damit ein. Mit einem Schmunzeln fügte er hinzu: "Wahrscheinlich war es nur ein Eichhörnchen."

Welcher Film genau diese heftige Reaktion bei ihm auslöste, ließ er offen, doch es wird vermutet, dass es sich um den Horrorfilm "Smile" von Parker Finn handeln könnte. Robert, der früher ein großer Fan düsterer Filme war, gab zu, dass er inzwischen kaum noch Horrorfilme schaut. "Früher habe ich viele düstere Sachen gesehen und dachte: 'Ja, das ist cool.' Jetzt bin ich zu sensibel dafür", erklärte er. Entgegen der Annahme, dass man mit der Zeit weniger ängstlich wird, scheint es bei ihm genau andersherum zu sein. Seine Ängste hätten sich im Laufe der Jahre sogar verstärkt.

Abseits seiner cineastischen Vorlieben überrascht es vielleicht, dass jemand wie Robert, der für seine düsteren und intensiv gespielten Rollen bekannt ist, privat mit solchen Ängsten kämpft. Der Schauspieler zählt seit Jahren zu den vielseitigsten Darstellern seiner Generation und hat sich seit seinem Durchbruch bei "Twilight" immer mehr in die Riege der Charakterdarsteller vorgearbeitet. Privat hält sich der Brite allerdings bedeckt. Seine humorvolle Anekdote über das Schlafen mit Messern zeigt jedoch, dass auch ein gefeierter Hollywood-Star manchmal ganz menschlich ist – einschließlich skurriler Ängste und der Fähigkeit, später darüber zu lachen.

Getty Images Robert Pattinson, Schauspieler

Getty Images Robert Pattinson, April 2024

