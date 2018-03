Und am Ende kommen sie doch noch zusammen! Seit einiger Zeit steht fest: Hollywood-Star Julia Roberts (50) wird an der Seite des kanadischen Schauspielers Stephan James eine der Hauptrollen in der neuen Amazon-Serie "Homecoming" übernehmen. Jetzt wurde auch ein weiteres Cast-Mitglied bekannt, das den Fans der Schauspielerin alles andere als unbekannt sein dürfte. Der berühmte beste Freund aus "Die Hochzeit meines besten Freundes" kehrt zurück: Nach 21 Jahren spielen Dermot Mulroney (54) und Julia Roberts erneut ein Liebespaar.

21 Jahre nach dem Kinoerfolg der US-Kömödie "Die Hochzeit meines besten Freundes" stehen Julia und Dermot nun wieder gemeinsam vor der Kamera. Der amerikanische Darsteller, der im 90er-Film die Rolle des charmanten besten Freundes verkörperte, wird in der neuen Serie "Homecoming" den Part des Anthony übernehmen, der feste Partner der Sachbearbeiterin Heidi (Julia Roberts). Die Schauspielkollegen finden in ihren Rollen also endlich zueinander! Schon in dem Kinohit von 1997, der damals weltweit knapp 300 Millionen Dollar einspielte, hegten Julia und Dermot über ihre Freundschaft hinaus romantische Gefühle füreinander. Das Happy End blieb damals zur Enttäuschung des Publikums jedoch aus.

Die Serie "Homecoming" basiert auf dem gleichnamigen fiktiven Podcast von Gimlet Media, der in den USA ein voller Erfolg war. Das Projekt unter der Regie von Sam Esmail wurde von vielen Film- und Fernsehproduzenten stark umworben. Amazon bestellte daraufhin gleich zwei Staffeln des Thrillers.

Rex Features / Rex Features / Action Press Julia Roberts und Dermot Mulroney in "Die Hochzeit meines besten Freundes"

Anzeige

Rob Kim/Getty Images Dermot Mulroney und Julia Roberts auf einem Event in NY

Anzeige

Pascal Le Segretain / Getty Images Julia Roberts bei den Filmfestspielen in Cannes 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de