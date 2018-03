In der achten Staffel der Kuppelsendung Der Bachelor knallte es gewaltig. Die 24 Kandidatinnen kämpften mit allen Mitteln um jede Rose des Immobilienmaklers Daniel Völz (33). Dabei blieb es nicht immer nur bei heimlichen Lästereien – auch wüste Beschimpfungen waren in der Villa in Miami an der Tagesordnung. Doch so unterhaltsam und extrem der Bitch-Fight in diesem Jahr auch war: Vorgeschrieben oder gespielt war daran absolut nichts!

Promiflash traf das Ex-Rosengirl Jessica Neufeld im Me and All-Hotel Düsseldorf zum Interview. Wie die Fünfplatzierte der Reality-TV-Show verriet, hätten sich die Mädchen nicht verstellen müssen, um sich so zu fetzen: "Das waren wir. So krass es sich anhört und so sehr die Leute denken könnten, dass das gescriptet gewesen sei – das waren einfach wir beziehungsweise alle," gesteht die YouTuberin mit einem Augenzwinkern.

Der Rosenkavalier selbst war nach den Dreharbeiten richtig geschockt von dem Verhalten der Bewerberinnen, das er selbst erst im Nachhinein im TV zu sehen bekam. Wie Daniel Promiflash gestand, hätten die Frauen vor ihm immer die unschuldigen Engel gespielt. Da überraschte es ihn dann doch, dass sich die Girls untereinander nicht gerade wie Ladys benommen haben.

