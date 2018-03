Er musste ordentlich einstecken! Schon während der Show Der Bachelor musste Junggeselle Daniel Völz (33) sich von mehreren Ladys bissige Kommentare gefallen lassen. In der Reunion-Runde mit Teilnehmerinnen wie Ohrfeigen-Kandidatin Yeliz Koc oder der Zweitplatzierten Svenja von Wrese ging es dann weiter! Doch der Immobilienmakler ließ die Vorwürfe tapfer über sich ergehen. Jetzt hat er verraten, wie er über die ehemaligen Rosenanwärterinnen denkt.

Zickerei, Drama und Tränen! Das beschreibt die Stimmung in der Ladysvilla ganz gut. Und Daniel war im Vorfeld wohl gar nicht klar, welchen rauen Umgangston die 24 Frauen untereinander pflegten. Denn nach der Ausstrahlung zeigte er sich im Interview mit Promiflash wirklich schockiert: "Es waren mehrere dabei, die mir das kleine Engelchen vorgemacht haben, dann aber untereinander wirklich Sachen abgelassen haben, wo ich mir dachte: ‘Wow, so reden nicht mal die Jungs auf dem Bau miteinander.’ So benimmt sich keine Lady."

Ob er vielleicht auch von dem Verhalten seiner Liebsten Kristina Yantsen erschrocken war? Wohl kaum! Denn auch, wenn die Tänzerin quasi mittendrin war, hielt sie sich aus dem Zickenkrieg weitgehend raus. Sie verschaffte sich eher durch viele vergossene Tränen Aufmerksamkeit. Und in diesen Situationen war der Rosenkavalier schließlich immer direkt zur Stelle!

Instagram / yeliz.koc.official Yeliz Koc, Kandidatin bei "Der Bachelor"

Anzeige

MG RTL D Die Bachelor-Girls 2018

Anzeige

WENN Kristina Yantsen und Daniel Völz beim Deutschen Kosmetikpreis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de