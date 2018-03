Sie hat es schon wieder getan! Bella Thorne (20) gehört zu den polarisierenden Jung-Stars Hollywoods. Mit ihrer eigenen Art in Sachen Körperkunst zieht sie immer wieder die Blicke auf sich – privat, aber auch auf diversen Red Carpets. Sie liebt es nicht nur, ihre Haarfarbe ständig zu verändern, sie macht auch an anderen Körperstellen haarige Experimente. Bei der Premiere zu ihrem neuen Film "Midnight Sun" zeigte sich Bella jetzt mit Achselhaaren!

An der Seite von Co-Star Patrick Schwarzenegger (24) trug die Schauspielerin am Abend einen echten Busch spazieren. Trotz ihres sonst glamourösen Outfits ließ sie es unter den Armen ordentlich sprießen. Fans der 20-Jährigen sind das aber schon gewohnt. Schließlich hat sich Bella auch in der Vergangenheit öfter mal mit "Dackeln" unter den Armen gezeigt.

Und nicht nur das – auch an ihren Beinen mag sie es ab und zu wuschelig. Treu ist sie dem Trend bisher jedoch nie gänzlich geblieben. Immer wieder musste die Körperbehaarung weichen. Davon konnten die sich die Follower stets selbst überzeugen, denn Bella hat auf Social-Media regelmäßig Rasier-Sessions gepostet.

Jen Lowery / Splash News Bella Thorne und Patrick Schwarzenegger bei der Premiere von "Midnight Sun"

Jameson Bedonie / Splash News Bella Thorne zeigt Achselhaare

Snapchat / bellathornedab Bella Thorne bei der Achselrasur

