Bella Thorne erinnert sich an ihre Disney-Zeit mit Zendaya

Bella Thorne (27) blickt auf eine besondere Zeit in ihrer Karriere zurück – ihre Tage als Disney-Star an der Seite von Zendaya (28). In einem Interview mit US Weekly spricht Bella über den Moment, in dem sie und Zendaya sich während der Dreharbeiten zur Serie "Shake It Up" näherkamen. "Wir hatten vorher Probleme in unserer Beziehung", gibt sie zu, erinnert sich aber an ein intensives Gespräch, das sie an einem abgelegenen Set geführt hätten. "Das war wirklich schön. Es war das erste Mal, dass ich eine solche Verbindung mit einem anderen Mädchen aufbauen konnte." Für Bella bleibt dieser Moment ein Highlight in ihrer Schauspielkarriere. Zendaya und Bella spielten von 2010 bis 2013 die Hauptrollen in der Serie und wurden durch ihre Figuren, Rocky Blue und CeCe Jones, einem internationalen Publikum bekannt.

Nicht nur Zendaya, sondern auch der restliche Cast von "Shake It Up" habe für Bella eine Art Familie dargestellt, erzählt sie weiter. Auch Schauspieler wie Kenton Duty, Adam Irigoyen und Roshon Fegan hätten die Zeit an ihrer und Zendayas Seite besonders gemacht. Vor ihrer Disney-Ära hat Bella bereits in der HBO-Serie "Big Love" mitgespielt und erinnert sich an prägende Begegnungen mit Kolleginnen wie Amanda Seyfried (39) und dem verstorbenen Bill Paxton (✝61). Besonders Amanda habe sie als eine coole, verständnisvolle Kollegin in Erinnerung, die ihr viel beigebracht habe. Neben Momenten des Erfolgs spricht sie aber auch über persönliche Herausforderungen, darunter schwierige Zeiten in der Familie und gesundheitliche Probleme.

Heute gestaltet Bella ihr Leben abseits von Disney eigenständig und vielfältig. Neben ihrer Schmucklinie und Schauspielprojekten arbeitet sie aktuell daran, ihr erstes Filmregiedebüt zu geben. Auch auf sozialer Ebene hat Bella Veränderungen vorgenommen: Über die Plattform Passes strebt sie nach mehr Kontrolle über ihre Inhalte und einer tieferen Verbindung zu ihren Fans. Für sie, so Bella, gehe es darum, einen sicheren Raum zu schaffen und weniger mit negativen Kommentaren konfrontiert zu sein. Dabei möchte sie Teile ihrer Persönlichkeit zeigen, die sie bislang nicht offenbart habe. "Es fühlt sich einfach richtig an, mich auf diese Weise zu verbinden", erklärt Bella abschließend.

Getty Images Zendaya Coleman und Bella Thorne, Schauspielerinnen

Getty Images Bella Thorne, Schauspielerin

