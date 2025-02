Bella Thorne ist unzufrieden mit fast all ihren Filmen

Bella Thorne (27) hat in einem Interview überraschend offen über ihre Unzufriedenheit mit fast allen Filmen gesprochen, in denen sie bislang mitgewirkt hat. Die Schauspielerin, die seit Kurzem auch als Regisseurin tätig ist, äußerte sich in der Radioshow "Jeff Lewis Live" auf SiriusXM zu ihrer bisherigen Karriere und sprach dabei Klartext: "Ich glaube, ich war bei fast jedem Film, den ich gemacht habe, enttäuscht." Sie sieht vor allem einen großen Unterschied zwischen ihrer neuen Tätigkeit hinter der Kamera und ihrem bisherigen Leben als Schauspielerin, das oft mit Frust verbunden war.

Während Bella das Regieführen als durchweg inspirierend beschreibt, hatte sie beim Dreh ihrer Filme ganz andere Erfahrungen gemacht: "Ich glaube, Regie führen ist die Art von Liebe, bei der man immer etwas erschafft und sich einfach vollkommen lebendig fühlt. Es gibt nie einen langweiligen Moment und beim Schauspiel wartet man eben einfach viel." Sie kritisierte vor allem die Art und Weise, wie Schauspieler nach der Produktion kaum Einfluss auf das Endergebnis hätten. Dennoch erwähnte sie Ausnahmen wie "Girl", "Infamous" und die "The Babysitter"-Filme, bei denen sie trotz kleiner Budgets mit dem Ergebnis zufrieden war. Andere Produktionen hingegen seien für sie eine Enttäuschung gewesen, wie sie scherzhaft andeutete: "Scrollt mal durch mein IMDb-Profil, dann wisst ihr, was ich meine."

Bekannt wurde Bella Thorne als Teenager durch Disney-Produktionen wie "Shake It Up" und etablierte sich später auch in anderen Genres. Neben der Schauspielerei arbeitete sie als Model und veröffentlichte Musik. Inzwischen begann sie sich als Regisseurin zu verwirklichen, was ihrer Leidenschaft für kreative Kontrolle entspricht. Bella bezeichnet das Regieführen als eine besondere Form des Ausdrucks, die sie spüren lässt, dass sie wirklich etwas Eigenes schaffen kann. Privat zeigt sich die Schauspielerin oft unverblümt und nahbar, was ihr neben ihrer künstlerischen Tätigkeit eine treue Fangemeinde beschert hat. Ob sie in Zukunft schauspielt oder sich ganz auf das Regieführen konzentriert, bleibt offen. Fans dürfen auf kommende Projekte gespannt sein.

Getty Images Bella Thorne bei der Diesel Show in Mailand im Februar 2024

Instagram / bellathorne Bella Thorne, Schauspielerin

