Bella Thorne spricht über Neuanfang nach dunklen Zeiten

Bella Thorne (27), bekannt aus der Disney-Serie "Shake It Up", gab in einem ausführlichen Interview mit People Einblicke in ihr Leben und ihre Karriere. Die Schauspielerin, die bereits als Kind ihren Durchbruch hatte, sprach über ihre Herausforderungen mit Ruhm, Missbrauch und dem Verlust ihres Vaters im jungen Alter von neun Jahren. Aktuell ist Bella glücklich verlobt mit ihrem Partner Mark Emms und plant, sich jetzt stärker auf ihre Arbeit hinter der Kamera als Regisseurin zu konzentrieren. "Ich bin gesund, glücklich und verliebt", fasste Bella ihre derzeitige Lebensphase zusammen.

Im Interview erzählte Bella ebenfalls, dass sie hinter den Kulissen nicht nur an ihrer Karriere arbeitet, sondern sich auch aktiv für wohltätige Zwecke engagiert. Sie hat sogar mit Organisationen wie PETA und amfAR zusammengearbeitet, um Themen wie Tierschutz und HIV-/AIDS-Aufklärung zu unterstützen. Außerdem sprach sie über die Auswirkungen ihrer Legasthenie in der Kindheit. Ihre Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben wurden sogar in einer Folge von "Shake It Up" bei Disney thematisiert. Bella beschreibt diesen Moment als eine positive Wende, die ihr half, ihre Geschichte anzunehmen und mit anderen zu teilen. "Disney war so einfühlsam und unterstützend. Sie waren die ersten, die mir halfen, mich wegen meiner Legasthenie gut zu fühlen", sagte sie.

Bella ist seit Mai 2023 mit ihrem Partner Mark Emms verlobt. Die Verlobung kam nach weniger als einem Jahr Beziehung. In einem Gespräch mit Vogue im Mai 2023 erzählte Bella, dass sie Mark auf der Geburtstagsfeier von Cara Delevingne (32) im August 2022 auf Ibiza traf. "Es war Liebe auf den ersten Blick", so die Schauspielerin. Mark ist TV-Produzent und hinter der Netflix-Show "Bad Vegan" tätig. Zudem ist er Miteigentümer der New Yorker Bar The Mulberry. Auf die Frage nach einer baldigen Hochzeit antwortete Bella: "Noch nicht. Momentan habe ich einfach keine Zeit, da ich ständig drehe. Aber wenn es so weit ist, wird es kreativ und einzigartig – ich freue mich schon darauf, es zu planen."

Instagram / bellathorne Bella Thorne, Schauspielerin

Getty Images Mark Emms und Bella Thorne im Juli 2024

