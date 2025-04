Diese Wünsche hat Bella Thorne für Traumhochzeit mit Mark

Bella Thorne (27), bekannt aus der Disney-Serie "Shake It Up", plant ihre Traumhochzeit mit dem britischen Produzenten Mark Emms. Die Schauspielerin verrät gegenüber OK Magazine, dass die Feierlichkeiten in Großbritannien stattfinden sollen und spricht von einer echten Märchenhochzeit. Sie wünscht sich eine Feier, die nicht nur ihre Liebe feiert, sondern auch die Kulturen beider Familien vereint. "Ich habe mich im Internet über die verschiedenen Traditionen bei lateinischen und britischen Hochzeiten informiert. Ich fände es toll, wenn Mark und ich Dinge aus unserer Kultur in einer Hochzeit vereinen würden", plaudert sie aus.

Um ihrem besonderen Wunsch gerecht zu werden, hat Bella sich intensiv über Hochzeitsbräuche aus beiden Kulturen informiert. Eine Herzensangelegenheit sei es außerdem, ihren 2007 verstorbenen Vater Delancey Reinaldo "Rey" Thorne während der Zeremonie zu würdigen. Rey war für Bella eine wichtige Bezugsperson, weshalb sie ihn auch in ihren großen Tag einbinden möchte. Details zur Gästeliste oder zum genauen Ablauf ihrer Traumhochzeit ließ sie bisher jedoch offen.

Bella und Mark zeigen sich privat wie beruflich als eingespieltes Team. Ihre Verlobung gaben sie im Mai 2023 bekannt, ein paar Monate nachdem sie ihre Beziehung öffentlich gemacht hatten. Immer wieder zeigen sie sich verliebt bei Veranstaltungen. Die Schauspielerin, die zusätzlich als Model erfolgreich ist, bringt viele persönliche Werte in die Beziehung ein und scheint sich gerade in der bevorstehenden Hochzeit ausdrücken zu wollen.

